ВСУ анонсировали «сюрприз» оккупантам в Бахмуте 1.05.2023, 3:01

Украинские защитники, говоря об этом, упомянули Пригожина.

Вооруженные силы Украины анонсировали болезненные «сюрпризы» оккупантам в Бахмуте (Донецкая область). Украинские защитники пообещали, что это будет очень «интересно» и «неожиданно» для россиян.

Подробности рассказал спикер 10-й ОГШБр капитан Никита Шандыба. Соответствующий ролик выложил в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

- Я думаю, скоро враг узнает об определенном сюрпризе, который мы подготовили для него. Об этом знает Евгений Пригожин, он об этом уже говорит, если вы его слушали. Об этом говорят российские пропагандистские каналы, если вы их слушаете. Они знают, к чему идет сейчас, - заинтриговал Шандыба.

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