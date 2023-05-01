ВСУ ударили по аэродрому оккупантов в Бердянске

ВСУ ударили по аэродрому оккупантов в Бердянске1
- 1.05.2023, 7:50
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Также украинские военные разгромили базу россиян в Мелитополе.
30 апреля жители оккупированного Бердянска в Запорожской области сообщили о нескольких взрывах, которые были слышны на достаточно далекое расстояние. Позже стало известно об ударе по базе оккупантов в Мелитополе.
Информация опубликована в ряде местных пабликов и подтвержденной оккупационной властью РФ, отмечает stopcor.org.
Представитель РФ в Запорожской области Рогов в личном паблике подтвердил, что взрывы действительно были и они произошли в разных частях города. Детали пообещал обнародовать позже.
Первые сообщения о взрывах появились в сети около 22 часов. Утверждалось, что Бердянске их было 2-3, между тем в 20 км западнее — в Приморске - уверяли, что слышали 3-4.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что, по его данным, в Бердянске произошло попадание снарядов неизвестного происхождения по местному аэропорту.
Позже стало известно о взрывах в оккупированном Мелитополе. Снаряд ударил по месту дислокации подразделения армии РФ — по гостинице "Привал охотника". На видео, снятом на месте событий, видно полное разрушение здания и пожар.
Расстояние от Мелитополя до линии фронта – около 80 км.