Британский маршал авиации: Россия сильно нервничает 1 1.05.2023, 8:33

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Украинское контрнаступление будет состоять из нескольких этапов.

Британский маршал авиации Шон Белл не сомневается, что большое наступление ВСУ будет происходить в несколько этапов.

С его слов, никто в Киеве не будет анонсировать начало контрнаступления ВСУ (согласно военной терминологии, на большинстве участков фронта это скорее не контрнаступление, а именно наступление, - ред). А первым делом украинские артиллеристы начнут наносить удары по материально-технической базе армия Путина.

Об этом вице-маршал в отставке сообщил в интервью телекомпании Sky News.

Белл подчеркнул, что никто с экраном телевизора в Киеве не станет говорить о том, что «мы уже идем». Боле того, контрнаступление будет состоять из нескольких этапов. На первом из этапов ВСУ будут уничтожать базы с топливом.

Британский военный эксперт также предположил, куда ВСУ будут бить. На сегодняшний день есть три такие зоны: Донбасс и Крым. При этом бои на Донбассе уже очень трудно будет свернуть обратно, а вот в Крыму враг усилил свои позиции, а также оборонительную линию.

При этом Белл уверен, что ВСУ будут идти на Крым, чтобы отрезать российскую армию от сухопутного коридора.

Эксперт напомнил, что Киев уже якобы получил 98% обещанной военной помощи со стороны Запада. Более того, с Британии вернулись 14 тысяч украинских военнослужащих, которые проходили обучение. А значит, сама подготовка к контрнаступлению уже завершена.

Белл уверен, что Кремль сильно нервничает накануне контрнаступления, так как не знает, чего ожидать от ВСУ и от своей армии.

Еще пятницу, 28 апреля, глава МО Украины подтвердил тот факт, что подготовка к контрнаступлению на завершающей стадии.

Через день президент Украины признался, что оружия все еще не хватает, однако ВСУ начнут контрнаступление и без боевой авиации, которую так ждут от Запада.

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