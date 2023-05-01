Палеонтологи рассказали важный факт из жизни динозавров в Антарктиде 1.05.2023, 9:00

Ученые проанализировали палеонтологические образцы, собранные на острове Кинг-Джордж.

Ученые из Чилийского антарктического института получили новые доказательства частых пожаров в Антарктиде в эпоху динозавров, 75 миллионов лет назад. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Earth Science.

Ученые проанализировали палеонтологические образцы, собранные на острове Кинг-Джордж на Антарктическом полуострове. Первые свидетельства лесных пожаров в Антарктиде уже были получены этими же исследователями в 2015 году. Однако новые данные демонстрируют, что Антарктика не только страдала от пожаров в течение мелового периода, но и то, что лесные пожары были частыми. Кроме того, они оказались связаны с активным вулканизмом в конце эпохи динозавров.

Несмотря на то, что в настоящее время Антарктический континент представляет собой большой изолированный массив суши в Южном полушарии, раньше материк был ближе к остальным. Кроме того, его населяли динозавры, а также здесь были леса. Новое исследование показало, что частые пожары частично или полностью уничтожили растительность.

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