Пародия звезды «Квартала 95» на Соловьева стала хитом Сети 3 1.05.2023, 9:47

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Юрий Великий мастерски обыграл тему зависимости Москвы от Китая.

Кремлевская пропаганда крайне болезненно восприняла новость о телефонном разговоре лидеров Украины и Китая Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Яркую пародию на эту реакцию выпустил известный украинский юморист, звезда «Квартала 95» Юрий Великий.

Он представил в YouTube свою версию того, как беснуется Владимир Соловьев по поводу разговора Си и Зеленского.

В пародии Юрий Великий мастерски обыграл тему зависимости Москвы от Китая.

- Этот их первый звонок, можно сказать, - первый звоночек… Ты зачем, Си, до этого к нам на три дня приезжал? Мы ж к тебе со всей душой. Хочешь, чтобы оружие у тебя попросили? Пожалуйста, просим! Чтобы обращались к тебе за помощью? Да без проблем! Помоги нам, наш господин! (...) Каких тебе еще унижений от нас не хватило? Где мы тебя недолобызали? Ты хоть понимаешь, что ради всего этого Путину пришлось из своего бункера вылазить с трехдневным запасом чемоданов?

Как мы после этого твоего звонка будем запугивать мир своей дружбой с Китаем, если дружбы этой, как оказалось, и не было? Определись, с кем ты: с сильной и уверенной в себе страной, или с нами? (...) Мы ведь можем и Пекин за три дня взять, если надо. Вам еще повезло, что нам это не надо, нам пока Киева хватило, - говорил «Соловьев».

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