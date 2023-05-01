Блогеру, которому дали 15 лет колонии по делу Тихановского, добавили еще год 1 1.05.2023, 13:20

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Его обвинили в «злостном неповиновении администрации колонии».

Автора YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича, который уже отбывает 15 лет лишения свободы по «делу Тихановского», осудили еще на один год за «злостное неповиновение администрации колонии». Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, приговор был вынесен еще 10 апреля в суде Ленинского района Могилева. Такое наказание избрала судья Татьяна Костюк.

Владимир Цыганович — автор YouTube-канала MozgON, где публиковались ролики на социально-политическую тематику (так, в 2019 году выступал против дорожного налога и роста цен на бензин). Позднее начал поддерживать Сергея Тихановского.

Его задержали 9 июня 2020 года, до предъявления обвинений по «делу Тихановского» он отбыл два административных ареста по 15 суток. 14 декабря 2021 года Цыгановича признали виновным «в организации массовых беспорядков» (ст. 293 УК) и «возбуждении социальной вражды» (ст. 130 УК). Блогера приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.

Недавно Владимиру ужесточили наказание: он был переведен на тюремный режим сроком на три года.

Написать политзаключенному можно по адресу:

Тюрьма № 4, 212 011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А.

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