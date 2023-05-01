Тепловоз поезда, который пустили под откос партизаны в Брянской области, белорусский

Тепловоз поезда, который пустили под откос партизаны в Брянской области, белорусский10
- 1.05.2023, 14:07
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Он сгорел.
В Брянской области с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами.
По данным российского Telegram-канала BAZA, на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельс из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги.
По информации на данный момент, 7-8 вагонов перевернулись. Произошел пожар.
Железнодорожники рассказали изданию «Наша Нiва», что локомотив поезда точно принадлежит Белорусской железной дороге, скорее всего — Гомельскому депо. Судя по фото, он сгорел.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в результате взрыва нарушено железнодорожное соединение Гомеля с российскими городами.