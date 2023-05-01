Тепловоз поезда, который пустили под откос партизаны в Брянской области, белорусский 10 1.05.2023, 14:07

12,484

Он сгорел.

В Брянской области с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами.

По данным российского Telegram-канала BAZA, на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельс из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги.

По информации на данный момент, 7-8 вагонов перевернулись. Произошел пожар.

Железнодорожники рассказали изданию «Наша Нiва», что локомотив поезда точно принадлежит Белорусской железной дороге, скорее всего — Гомельскому депо. Судя по фото, он сгорел.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в результате взрыва нарушено железнодорожное соединение Гомеля с российскими городами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».