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Тепловоз поезда, который пустили под откос партизаны в Брянской области, белорусский

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  • 1.05.2023, 14:07
  • 12,484
Тепловоз поезда, который пустили под откос партизаны в Брянской области, белорусский

Он сгорел.

В Брянской области с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами.

По данным российского Telegram-канала BAZA, на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельс из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги.

По информации на данный момент, 7-8 вагонов перевернулись. Произошел пожар.

Железнодорожники рассказали изданию «Наша Нiва», что локомотив поезда точно принадлежит Белорусской железной дороге, скорее всего — Гомельскому депо. Судя по фото, он сгорел.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в результате взрыва нарушено железнодорожное соединение Гомеля с российскими городами.

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