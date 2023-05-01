Нелегалы со свежими российскими визами пытались проникнуть в Польшу 2 1.05.2023, 14:26

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За последние сутки в ЕС из Беларуси пытались проникнуть более сотни мигрантов.

За последний день апреля границы стран ЕС со стороны Беларуси пытались нарушить 109 мигрантов. Литовские пограничники сообщили о 8 нарушителях, латвийские – о 45.

Польские пограничники столкнулись с попытками 56 мигрантов перейти границу. Отмечается, что среди них были граждане Сомали и Азербайджана. На участке заставы в Бобровниках граждане Габона и Гвинеи смогли переправиться через пограничную Свислочь.

Польские стражи границы также отметили в сводке, что иностранцы имеют российские визы, выданные за последние дни. По их сведениям, мигранты сначала прибыли в Москву, а затем – в Беларусь и пытались перейти границу.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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