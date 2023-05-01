Назван самый надежный кроссовер с почти вечным двигателем и КПП 2 1.05.2023, 16:30

5,188

Модель является одной из самых популярных на вторичном рынке.

Эксперты назвали самый надежный кроссовер с почти вечным двигателем и КПП. Автомобили этой компании всегда считались образцовыми по части беспроблемной эксплуатации. В свое время за ними выстраивались целые очереди. И одним из главных бестселлеров был как раз этот кроссовер.

Речь идет о Honda CR-V третьего поколения, который выпускался в период с 2006 по 2012 год. Сейчас такие вседорожники являются чуть ли не самым привлекательным предложением с точки зрения надежности на вторичном рынке.

Одним из главных качеств третьего «Серванта» является крепкая конструкция, способная выдерживать даже самую жесткую эксплуатацию, а также 2-литровый мотор с индексом R20A, считающийся одним из лучших двигателей своего времени.

Единственным способом вывести этот силовой агрегат из строя является использование некачественного бензина и масла. Причем даже в таких случаях оживить двигатель будет несложно, лишь заменив кислородные датчики и решив проблемы с забитым катализатором.

Привод ГРМ 2-литрового бензинового атмосферника цепной, способный выхаживать более 150 тысяч км. Впрочем, натяжитель все же приходится менять немного раньше.

То же самое можно сказать и о надежности 5-диапазонной автоматической коробки передач CR-V, обладающей малым рабочим давлением и крепким маслонасосом.

В Сети можно найти множество отзывов от владельцев третьих CR-V, которые не меняли жидкость ATF в трансмиссии на протяжении 200 тысяч километров, но их коробка оставалась исправной. А при должном внимании и регулярном обслуживании автоматическая трансмиссия этого кроссовера способна без проблем работать на протяжении более 350 тысяч километров.

Как ранее писал сайт Charter97.org, эксперты независимой организации Consumer Reports провели опрос тысяч автовладельцев. После исследования они выделили десять самых неубиваемых машин с большим пробегом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».