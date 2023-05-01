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Минтранс подтвердил, что поезд, который пустили под откос в РФ, принадлежит Беларуси

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  • 1.05.2023, 17:44
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Минтранс подтвердил, что поезд, который пустили под откос в РФ, принадлежит Беларуси

Локомотивная бригада не пострадала.

Грузовой поезд, который утром сошел с рельсов в Брянской области России, ехал из Гомеля и был сформирован БелЖД. Эту информацию подтвердил Минтранс.

«Сегодня в 10 часов 17минут на 136 км перегона Унеча – Рассуха в 50 м от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство. Поезд №2528 отправился со станции Гомель назначением на станцию Брянск. В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельс 8 вагонов», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что локомотивная бригада не пострадала.

На месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги, для оказания помощи назначен восстановительный поезд.

Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Брянской области РФ с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами.

В результате взрыва нарушено железнодорожное соединение Гомеля с российскими городами.

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