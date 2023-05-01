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ВСУ эффектно уничтожили российский Т-90

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  • 1.05.2023, 17:55
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ВСУ эффектно уничтожили российский Т-90

Танк пытался сбежать, но получил прямой выстрел в башню.

Подразделение Волынской бригады теробороны, выполняющей боевые задачи на востоке Украины, на ходу уничтожили российский танк Т-90 на территории Луганской области. Аэроразведчики Камень-Каширского батальона теробороны совместно с аэроразведчиками сводного батальона Нацполиции «Запад» выследили российскую бронетехнику и оперативно вошли во взаимодействие с артиллеристами, передав координаты нахождения оккупантов.

Фрагмент видео со ссылкой на Facebook 100-й ОБТО публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах российский танк ведет огонь по украинским позициям, однако внезапно срывается с места, разворачивается и начинает быстро покидать передовые позиции. Однако бегство россиян не спасло.

«Экипаж танка – очевидно, почувствовав опасность – попытался хитрить. Он то замедлялся, то ускорял ход, то пытался спрятаться под деревьями. Наши бойцы упорно ждали, пока танк захватчиков пройдет перекресток. Как только он приблизился к определенной точке, наши артиллеристы нанесли точный удар! Добро пожаловать в ад, проклятые оккупанты», - отмечают украинские военные. 

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