В Болгарии на пути кортежа с генпрокурором произошел взрыв 1.05.2023, 18:13

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Ивана Гешева попытались взорвать после начала расследования по санкциям против России.

На пути кортежа генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева взорвали бомбу. Как рассказал заместитель главного прокурора Борислав Сарафов Болгарскому национальному телевидению, жертв удалось избежать благодаря счастливому стечению обстоятельств.

По словам Сафарова, взрывное устройство было заложено на трассе между Софией и городом Самоков, оно содержало около 3 кг тротила и поражающие элементы. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 3 м и глубиной около 40 см.

Гешев ехал в сторону Софии, чтобы оттуда отправиться в Турцию. Перед этим он заехал на встречу с младшими прокурорами в районе Самокова. Взрыв произошел на повороте, где необходимо замедлить скорость. По словам Сафарова, взрывное устройство было заложено так, чтобы именно убить Гешева, а не запугать власти.

Попытку убийства главного прокурора расценили как террористический акт. Дело ведут сотрудники Софийской городской прокуратуры, которым помогает полиция. Участок трассы в районе взрыва будет закрыта до окончания следственных действий.

Перед поездкой Гешев потребовал от представителей власти отчитаться, как страна исполняет санкции ЕС против России. «Прокуратура запрашивает у совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в работе координационной группы [по российским санкциям], информацию о том, какие конкретно меры и действия были предприняты, какие постановления выпущены в связи с наложенными санкциями», — цитирует Euractiv заявление прокуратуры.

Как сообщало информагентство еще в феврале, власти Болгарии не вводили никаких ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний, внесенных в санкционный список ЕС. При этом в списке находятся уже почти 1400 россиян и более 170 компаний, а также связанные с ними родственники и юрлица. В апреле 2022 года журналисты расследовательского проекта Bird.bg указывали на фигурантов «черных списков» ЕС, которые владеют болгарской недвижимостью. Среди них — родственники Сергея Чемезова, гендиректора «Ростеха» и члена бюро Высшего совета «Единой России»; Максима Топилина, депутата Госдумы, который ранее занимал различные должности в правительстве; Владимира Плигина; депутата Госдумы от «Единой России» (против него санкции были введены еще в 2014 г.); депутата Госдумы от «Справедливой России» Алексея Чепы и др.

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