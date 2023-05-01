В Севастополе и Евпатории слышали взрывы 3 1.05.2023, 19:10

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Иллюстративное фото

Оккупанты заявили о работе ПВО по беспилотникам.

Назначенные Москвой главы Крыма и Севастополя заявили об атаке беспилотников на регион. Как минимум один из дронов сбит, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — написал он.

Информацию Развожаева подтвердил «глава» Крыма Сергей Аксенов. «На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — заявил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие.

Жители поселка Заозерное под Евпаторией сообщили о следах в небе, характерных для работы систем ПВО. О работе системы ПВО сообщили подписчики телеграм-канала «Крымский ветер», а также Крымскотатарский ресурсный центр.

Накануне в Севастополе в результате атаки двух беспилотников загорелась нефтебаза возле улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. «РБК-Украина» пишет со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, что в результате взрыва в Севастополе уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ. Юсов назвал происходящее «божьей карой» за гибель мирных жителей в Умани, где ранее ракета попала в жилой многоэтажный дом.

В Крыму и Севастополе действует высокий, «желтый», уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

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