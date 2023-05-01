В Беларуси осталось около 3 тысяч российских военных 1 1.05.2023, 21:43

Еще несколько месяцев назад находились около 10-11 тысяч.

В Беларуси существенно уменьшилось количество российских военных. По данным спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на полигонах Беларуси осталось около 2800 военнослужащих.

Еще несколько месяцев назад в Беларуси находились около 10-11 тысяч российских военных. Сейчас, как считает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, осталось всего 2800 российских военнослужащих.

«Численность военнослужащих вооруженных сил России на территории Беларуси значительно меньше, чем это было еще несколько месяцев назад. Ранее, по нашим данным, их там находилось около 10-11 тысяч военнослужащих. На данный момент – это около 2800 военнослужащих, которые, как правило, задействованы на полигонах для обучения», – рассказал Андрей Демченко.

После обучения на территории Беларуси российские военные возвращаются на территорию РФ, а позже их направляют на восток Украины, где ведутся полномасштабные боевые действия, говорит Андрей Демченко.

Сейчас ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, говорит спикер.

«Мы не видим, что по ту сторону границы у россиян есть необходимая ударная группировка, которая могла бы осуществить вторжение на территорию нашей страны. Но, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, потому что мы хорошо помним 24 февраля прошлого года, когда Беларусь, беларусские пограничники так любезно открыли свою границу и позволили российским колоннам вторгнуться на территорию нашего государства и с этого направления», – отметил Демченко.

Украинские пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью.

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