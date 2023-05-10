Польша официально переименовала Калининград 10.05.2023, 8:33

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Иначе в польских документах будет называться и Калининградская область РФ.

В официальных польских документах российский город Калининград будут называть Крулевец. Решение, которое формально носит рекомендательный характер, вынесла Комиссия стандартизации географических наименований за пределами Польши, сообщает Rmf24.

«Для города с русским названием Калининград рекомендуется использовать только польское название Крулевец», — сообщили в комиссии.

В свою очередь Калининградская область в польском языке переименована в Крулевецкую.

Свое решение комиссия объяснила тем, что Крулевец — традиционное наименование Калининграда в Польше, а его «нынешнее русское название — искусственное, не связанное ни с самим городом, ни с регионом».

Там также заявили, что советский госдеятель Михаил Калинин, в честь которого назван город, — «преступник, ответственный, среди прочего, за массовые убийства поляков в Катыни», а его упоминания носят в Польше «негативный характер».

Толчком к решению о переименовании Калининграда послужило российское вторжение в Украину, после чего в Польше занялись «проблемой навязанных наименований, вокруг которые ведутся большие споры». Само постановление было принято еще 12 апреля 2023 года и вступило в силу 9 мая.

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