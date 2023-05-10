Пропагандисты подтвердили, что Лукашенко серьезно болен 8 10.05.2023, 8:47

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Скрывать плачевное состояние диктатора уже невозможно.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко резко стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.

Российские СМИ нарочито обратили внимание на спешный отъезд Александр Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.

Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог

Пропагандисты подтвердили, что Лукашенко серьезно болен, отмечает телеграм-канал БГМ.

«Шепнули, что Лукашенко подхватил заразу», — говорится в одной из пропагандистских телеграм-каналов. Ждать какой-то конкретики вряд ли стоит, но болезненное состояние диктатора и так было налицо.

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