В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование
- 10.05.2023, 9:13
Стали известно, сколько придется заплатить за каждый предмет.
В Беларуси 10 мая стартовала регистрация на централизованное тестирование. Ее можно пройти в одном из 41 пунктов или подать электронную заявку на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).
Чтобы зарегистрироваться на ЦТ, нужно иметь документ (или его копию), удостоверяющий личность: паспорт, ID-карту. Иностранцам — также вид на жительство, удостоверение беженца или справку, выдаваемую в случае утраты документа.
Регистрация на прохождение ЦТ в основные дни продлится до 1 июня, за каждый предмет нужно заплатить 0,1 базовой величины (3,7 рубля).
До этого срока также необходимо забрать пропуск на тестирование. Те, кто заполнял электронную форму на сайте РИКЗ, смогут сделать это в пункте прохождения ЦТ. Остальные абитуриенты должны лично прийти за пропуском в пункт регистрации. В этом году таких пунктов 41, их список есть на сайте РИКЗ.
Абитуриент, который будет проходить в этом году централизованный экзамен (ЦЭ) по двум предметам, может зарегистрироваться на ЦТ только по одному предмету. Те, для кого ЦЭ в этом году не предусмотрен, имеют право пройти ЦТ по трем предметам.
Основное тестирование начнется 14 июня и продлится до 4 июля:
белорусский язык — 14 июня,
русский язык — 16 июня,
обществоведение — 18 июня,
математика — 20 июня,
биология — 22 июня,
иностранные языки — 24 июня,
химия — 26 июня,
физика — 28 июня,
история Беларуси — 30 июня,
география — 2 июля,
всемирная история — 4 июля.
ЦТ в резервные дни будет проводиться в шести вузах 11, 13 и 15 июля. Зарегистрироваться можно будет с 1 по 6 июля.
Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00.
Сертификаты можно будет получить с 14 июля в случае сдачи ЦТ в основные дни, с 20 июля — в резервные.