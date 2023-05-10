В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование 10.05.2023, 9:13

Стали известно, сколько придется заплатить за каждый предмет.

В Беларуси 10 мая стартовала регистрация на централизованное тестирование. Ее можно пройти в одном из 41 пунктов или подать электронную заявку на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

Чтобы зарегистрироваться на ЦТ, нужно иметь документ (или его копию), удостоверяющий личность: паспорт, ID-карту. Иностранцам — также вид на жительство, удостоверение беженца или справку, выдаваемую в случае утраты документа.

Регистрация на прохождение ЦТ в основные дни продлится до 1 июня, за каждый предмет нужно заплатить 0,1 базовой величины (3,7 рубля).

До этого срока также необходимо забрать пропуск на тестирование. Те, кто заполнял электронную форму на сайте РИКЗ, смогут сделать это в пункте прохождения ЦТ. Остальные абитуриенты должны лично прийти за пропуском в пункт регистрации. В этом году таких пунктов 41, их список есть на сайте РИКЗ.

Абитуриент, который будет проходить в этом году централизованный экзамен (ЦЭ) по двум предметам, может зарегистрироваться на ЦТ только по одному предмету. Те, для кого ЦЭ в этом году не предусмотрен, имеют право пройти ЦТ по трем предметам.

Основное тестирование начнется 14 июня и продлится до 4 июля:

белорусский язык — 14 июня,

русский язык — 16 июня,

обществоведение — 18 июня,

математика — 20 июня,

биология — 22 июня,

иностранные языки — 24 июня,

химия — 26 июня,

физика — 28 июня,

история Беларуси — 30 июня,

география — 2 июля,

всемирная история — 4 июля.

ЦТ в резервные дни будет проводиться в шести вузах 11, 13 и 15 июля. Зарегистрироваться можно будет с 1 по 6 июля.

Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00.

Сертификаты можно будет получить с 14 июля в случае сдачи ЦТ в основные дни, с 20 июля — в резервные.

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