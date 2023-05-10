Белорусские военные нанесли ракетные удары с аэродрома рядом с границей с Польшей 2 10.05.2023, 9:51

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Ранее эта авиабаза не использовалась.

3 мая начался очередной этап «проверки боевой готовности» Вооруженных сил Беларуси. В нем принимает участие и смешанное подразделение ракетных войск и артиллерии, состоящее из дивизионов 336‑й реактивной артиллерийской (РСЗО «Полонез») и 465-й ракетной (ТРК «Точка-У») бригад. Сообщалось, что подразделениям предстоит совершить марш более 300 км в назначенный район. После прибытия в район, среди прочего, выполнялись учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов, сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

6 мая было опубликовано видео о маневрах с указанными выше подразделениями. Анализ видео позволяет прийти к выводу, что военные во время съемки находились на аэродроме «Россь» в Волковысском районе Гродненской области.

Расстояние от пункта постоянной дислокации 336-й и 465-й бригад до аэродрома «Россь» составляет не менее 335 км, что соответствует заявленной Минобороны Беларуси протяженности марша. Также в Россь был сформирован «отряд народного ополчения», который «обеспечивал безопасность движения колонн военных».

Ранее об использовании аэродрома для проведения учений не сообщалось. Расстояние от аэродрома до границы с Польшей составляет порядка 40 км.

На аэродроме «Россь» ранее дислоцировалась 116-я разведывательно-бомбардировочная авиабаза ВВС Беларуси. После слияния в марте 2010 года с 206-й штурмовой авиабазой была преобразована в 116-ю штурмовую авиабазу, и перебазирована на аэродром «Лида».

С тех пор аэродром «Россь» военными не эксплуатировался. В 2021 году госСМИ писали, что аэродром передан на баланс местному предприятию ЖКХ. Часть территории огорожена, здания законсервированы, и хорошо сохранились. Несмотря на это, на YouTube можно найти большое количество видео от сталкеров, свободно гуляющих по территории аэродрома. В 2022 году объекты аэродрома пытались продать с аукциона.

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