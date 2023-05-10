ВЧК-ОГПУ: Рогозин начал собирать собственную армию 9 10.05.2023, 9:53

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Перехвачен разговор экс-главы «Роскосмоса» и зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне.

Анонимный источник передал ВЧК-ОГПУ записи сообщений, которыми обменивались друг с другом Дмитрий Рогозин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Собеседники, знакомые лично с Рогозиным, подтвердили, что на записи его голос и интонация общения.

Записи показывают, что видные представители российских элит в смутное время пытаются создать собственные армии. Причем, зачастую с политическими целями.

Так и не получив заветный новый пост от Путина, Рогозин, похоже, решил брать власть в свои руки.

На записи близкий сподвижник Рогозина Алексей Журавлев предлагает «шефу» под видом Добровольческих отрядов России собрать «рогозинскую армию», истинной целью которой было бы «консолидировать людей вокруг Рогозина».

Рогозин с инициативой соглашается и дает свою оценку главе конкурирующей армии - Пригожину.

«(Пригожин -Ред) прохвост и человек, который наживается на войне…ЧВК создавались для Сирии, а не для того, чтобы размахивать пропагандистским жупелом внутри страны…это уголовники бывшие и действующие, а на самом Жене клейма ставить негде»,- заявляет другу Рогозин.

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