закрыть
10 мая 2023, среда, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный аэродром «Балтимор» в России едва не разбомбили ракетами на 9 мая

1
  • 10.05.2023, 10:22
  • 4,972
Военный аэродром «Балтимор» в России едва не разбомбили ракетами на 9 мая
иллюстративное фото

ПВО сбили недалеко от объекта боеголовку за несколько минут до начала парада в Москве.

В утро «победоносного» для России дня 9 мая местный военный аэродром «Балтимор» едва не разбомбили ракетами. Недалеко от объекта сбили неустановленную боеголовку.

Речь идет об атаке по аэродрому в Воронеже. Российские силы ПВО перехватили ракету за несколько минут до начала военного парада в Москве, ориентировочно в 9:40 утра, пишет ASTRA.

Пока что точно уточнить тип ракеты не удалось. Ее фрагменты нашли вечером 9 мая в Левобережном районе города (недалеко от кладбища «Никольское», в зоне лесополосы). По предварительный данным, найденный обломок является радиолокационной головкой самонаведения сбитой ракеты.

ASTRA уточняет, что остатки ракеты были невзрывоопасными. Во время «прилета» никто из россиян не пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип