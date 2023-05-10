Военный аэродром «Балтимор» в России едва не разбомбили ракетами на 9 мая 1 10.05.2023, 10:22

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иллюстративное фото

ПВО сбили недалеко от объекта боеголовку за несколько минут до начала парада в Москве.

В утро «победоносного» для России дня 9 мая местный военный аэродром «Балтимор» едва не разбомбили ракетами. Недалеко от объекта сбили неустановленную боеголовку.

Речь идет об атаке по аэродрому в Воронеже. Российские силы ПВО перехватили ракету за несколько минут до начала военного парада в Москве, ориентировочно в 9:40 утра, пишет ASTRA.

Пока что точно уточнить тип ракеты не удалось. Ее фрагменты нашли вечером 9 мая в Левобережном районе города (недалеко от кладбища «Никольское», в зоне лесополосы). По предварительный данным, найденный обломок является радиолокационной головкой самонаведения сбитой ракеты.

ASTRA уточняет, что остатки ракеты были невзрывоопасными. Во время «прилета» никто из россиян не пострадал.

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