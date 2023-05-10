Лукашенко не смог выдавить из себя ни слова, когда уходил с площади Победы в Минске 9 10.05.2023, 10:46

4,984

Видеофакт.

Пресс-служба диктатора показала, как Лукашенко покидал вчера площадь Победы. Вопреки обыкновению, он не сказал ни слова массовке и журналистам.

Диктатор, который чувствовал себя неважно, впервые в истории не произнес речь в честь Дня Победы.

А затем, вопреки обыкновению, не стал общаться с журналистами и массовкой. Обычно самозванец устраивает стендап для своего пула и разговаривает со специально обученными людьми.

Вчера же Лукашенко просто поклонился стоявшим на площади людям, сел в автомобиль и уехал, не сказав ни слова.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко внезапно стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.

За этим последовал спешный отъезд Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.

Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».