Лукашенко не смог выдавить из себя ни слова, когда уходил с площади Победы в Минске

Лукашенко не смог выдавить из себя ни слова, когда уходил с площади Победы в Минске9
- 10.05.2023, 10:46
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Видеофакт.
Пресс-служба диктатора показала, как Лукашенко покидал вчера площадь Победы. Вопреки обыкновению, он не сказал ни слова массовке и журналистам.
Диктатор, который чувствовал себя неважно, впервые в истории не произнес речь в честь Дня Победы.
А затем, вопреки обыкновению, не стал общаться с журналистами и массовкой. Обычно самозванец устраивает стендап для своего пула и разговаривает со специально обученными людьми.
Вчера же Лукашенко просто поклонился стоявшим на площади людям, сел в автомобиль и уехал, не сказав ни слова.
Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко внезапно стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.
За этим последовал спешный отъезд Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.
Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог.