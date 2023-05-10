Ученые соединили мозг обезьяны с компьютером 2 10.05.2023, 12:14

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фото: news.nankai.edu.cn

Она смогла управлять роботизированной рукой.

Ученые из Нанкайского университета впервые в мире провели успешный эксперимент по подключению интервенционного интерфейса мозг-компьютер к мозгу обезьяны, пишет Nankai.

В ходе операции ученые без трепанации черепа провели датчики через сосуды мозга и сагиттальный синус, достигнув моторной коры мозга обезьяны. Датчики идентифицировали и собирали сигналы электроэнцефалограммы. С помощью операции животное могло активно управлять роботизированной рукой.

Китайские ученые используют методы эндоваскулярной хирургии, то есть без вмешательства скальпеля, а доступ к органам осуществляется через сосуды. Этот способ менее травматичных и более безопасный, чем тот, который использует американская компания Neuralink.

«Успех первого испытания на животных — это прорыв от нуля к единице, но достижение успеха в клинике — это процесс от 1 до 100, поэтому нам еще предстоит пройти долгий путь», — заявил участвовавший в эксперименте нейрохирург Ма Юнцзе.

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