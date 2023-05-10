Дороги на границе Беларуси и России перекапывают и заваливают деревьями
- 10.05.2023, 13:07
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Силовики пытаются не допустить бесконтрольного въезда транспорта в Беларусь со стороны РФ. Как пишет mogilev.news, несколько дней назад в Могилевской области перекопали или завалили деревьями мелкие объездные дороги на границе, которые в основном использовали местные жители.
Как ранее писал сайт Charter97.org, 5 мая, стали поступать сообщения, что на границе с РФ с белорусской стороны устанавливают что-то вроде контрольных пунктов. На шести основных въездах в нашу страну со стороны РФ проверяются документы у водителей и транспорт, образовались автомобильные очереди. Видимо, фиксировались попытки проезда через границу по мелким дорогам, поэтому было решено этого не допустить.
С 6 мая, на въезде в Беларусь с РФ стал проводиться потоковый осмотр автомобилей белорусов. Граждан, которые есть в списках силовиков, вызывают на разговоры, задают под запись на видеокамеру вопросы, касающиеся протестной тематики. Также требуют телефоны для осмотра. Подобное уже давно происходит на границах Беларуси со странами ЕС.