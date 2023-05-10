Череватый: ВСУ перешли в наступление и продвинулись под Бахмутом 1 10.05.2023, 13:25

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«Элитные» подразделения РФ не сдержали натиска украинских военных.

Украинские подразделения в Бахмуте по возможности осуществляют контрнаступательные действия. В последнее время успехи Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении становятся все более ощутимыми для врага.

Регулярные войска России не подготовлены к боевым столкновениям в Бахмуте. Поэтому враг теряет свои позиции. Об этом «24 каналу» сообщил Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ.

В Бахмуте главной силой до сих пор остаются подразделения ЧВК «Вагнера». Впрочем, из-за колоссальных потерь они пополняются подразделениями регулярной армии России. Среди них мотострелковые подразделения, воздушно-десантные войска.

«В рамках нашей успешной оборонной операции ВСУ время от времени совершают контрнаступательные действия. В этот раз на южном фланге «Вагнер», понеся значительные потери, были усилены мотострелковыми подразделениями. Они были не очень обучены и подготовленными, поэтому получили удар. Так, ВСУ удалось продвинуться на глубину до 2 километров», – рассказал Сергей Череватый

Спикер Восточной группировки ВСУ также рассказал о ситуации в Бахмуте за минувшие сутки. В городе произошло 28 боеприкосновений, 524 раза враг обстрелял Бахмут разными типами оружия украинские позиции. Это еще раз доказывает, что заявления Евгения Пригожина о якобы «снарядном голоде» – ложные.

Сергей Череватый озвучил потери войск РФ в Бахмуте за последние сутки:

203 оккупанта – уничтожены;

216 – получили ранения;

4 – взяты в плен.

Уничтожены также:

11 БМП

2 БТР;

беспилотный аппарат ZALA;

6 полевых складов с боеприпасами.

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