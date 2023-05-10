ВСУ ликвидировали группу «кадыровцев», которые пошли на шашлыки 10.05.2023, 13:40

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Иллюстративное фото

Удар был нанесен в Мелитопольском районе.

В одном из поселков временно оккупированного Мелитопольского района группа «кадыровцев» решила устроить праздничный пир с шашлыком. Гуляние прервалось из-за масштабного удара ВСУ.

Речь идет об атаке, которая «накрыла» кафе «Тигран» (поселок Плодородный). Там, по данным телеграм-канала «OSINT Бджоли», украинская армия ликвидировала 23 «кадыровцев».

«Точное количество угля уточняется, но сейчас известно о 23 тушках. Инцидент произошел в одном из кафе в Мелитопольском районе», - говорится в сообщении.

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