ВСУ ликвидировали группу «кадыровцев», которые пошли на шашлыки
- 10.05.2023, 13:40
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Удар был нанесен в Мелитопольском районе.
В одном из поселков временно оккупированного Мелитопольского района группа «кадыровцев» решила устроить праздничный пир с шашлыком. Гуляние прервалось из-за масштабного удара ВСУ.
Речь идет об атаке, которая «накрыла» кафе «Тигран» (поселок Плодородный). Там, по данным телеграм-канала «OSINT Бджоли», украинская армия ликвидировала 23 «кадыровцев».
«Точное количество угля уточняется, но сейчас известно о 23 тушках. Инцидент произошел в одном из кафе в Мелитопольском районе», - говорится в сообщении.