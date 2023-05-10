Израиль подвергся массированному обстрелу из сектора Газа 10.05.2023, 15:07

По предварительным данным, все ракеты перехвачены системой «Железный купол».

С территории сектора Газа по Израилю днем в среду, 10 мая, было выпущено несколько десятков ракет.

Как пишут израильские СМИ, сигналы воздушной тревоги звучали в Сдероте, Ашкелоне, а также в Тель-Авиве и его пригородах.

В Сдероте, сообщает JPost со ссылкой на местные власти, все ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Ашкелоне представители местной администрации заявили, что выясняют последствия обстрела, но, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

דובר החמאס עבד אללטיף אלקאנוע: ירי הרקטות במשותף של כל הפלגים לרבות החמאס והוא חלק מהתגובה על הפשע מאתמול. שיגור רקטות מעזה לפני זמן קצר. pic.twitter.com/94O4Z10zd4 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 10, 2023

Командование Армии обороны Израиля подтвердило, что ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Тель-Авива.

Обстрел с палестинской территории, отмечает Haʼaretz, был проведен спустя сутки после того, как Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам палестинской группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа.

והנה מתחילים.

דיווח ראשוני על אזעקות צבע אדום בעוטף עזה ושדרות .



🔴 13:26 צבע אדום (10/05/2023):

עוטף עזה: מטווח ניר עם, שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות).

מטח של 10 רקטות, יש ירוטים דל כיפת ברזל.

תחת ירי כל העוטף, שדרות, אשקלון .... pic.twitter.com/9RmfOfBGLK — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) May 10, 2023

Палестинские власти утверждают, что в результате израильского удара по сектору Газа 12 человек погибли и 20 пострадали. Российское государственное агентство РИА «Новости» сообщало, что среди погибших в секторе Газа был гражданин РФ Джамал Абу Хасван.

תל אביב 🚀👇 pic.twitter.com/OK50ajfg4J — Real News IL (@RealNewsIL) May 10, 2023

יירוט כיפת ברזל בשמי תל אביב pic.twitter.com/LP7Z5AQyOl — בז news (@1717Bazz) May 10, 2023

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