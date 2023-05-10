Георгий Дмитрук: Белорусской политикой начали заниматься «НГОшники» 10.05.2023, 15:18

Георгий Дмитрук

Фото: «Белсат»

В этом одна из проблем оппозиции.

После протестов 2020 года многие активисты белорусских оппозиционных движений и партий вынуждены были покинуть страну. Среди них — члены Белорусской христианской демократии. Сайт Charter97.org поговорил с сопредседателем БХД Георгием Дмитруком о том, что из себя сегодня представляет эта политическая сила.

— Наша политическая партия создавалась в 2008 году в виде оргкомитета. Последний наш съезд был 23 декабря 2017 года. Далее БХД была подвергнута политическим репрессиям, наш лидер Павел Северинец был посажен, а многие активисты выехали за границу. Сейчас идет процесс восстановления горизонтальных и вертикальных связей.

Конечно, у нас есть структуры во многих городах Беларуси, но после 2020 года многие активисты покинули страну. Сейчас мы пытаемся соединить их воедино, чтобы они могли заниматься политической деятельностью.

Мы выразили недоверие двум сопредседателям — это Ольга Ковалькова и Виталий Рымашевский, а также руководителю управы партии Денису Садовскому. С того момента, как защелкнулись наручники за спиной Павла Северинца, они практически перестали заниматься партией, а занимаются своими делами.

Более того, в их деятельности, которую они проводят в других организациях, существует конфликт интересов. Поэтому мы приняли решение, что так поступать нельзя. Вы можете заниматься чем угодно, но нельзя бросать партию. Если вы бросаете партию, то мы создаем временные органы и занимаемся партийной деятельностью, а не околопартийной. Поэтому существует такое решение БХД, на которое они хором ответили: «Вы не имеете право говорить от БХД, потому что вы ставите под угрозу тех людей, которые находятся в Беларуси». На что мы сказали: «Вы имеете право представляться от имени БХД, когда путешествуете по различным европейским странам, а мы не имеем? Почему так?»

Безусловно, когда мы последний раз собирались (это было три недели назад), мы избрали новые органы, которые будут представлять партию и будут ей заниматься. Наши активисты, находящиеся в изгнании, объединились в варшавскую и белостокскую ячейки. Я как сопредседатель, который обладает эксклюзивным правом говорить от имении партии за границей, объявил о создании офиса в Белостоке и предложил форму работы партии через объединение вокруг него.

— Как вы относитесь к другим структурам в белорусской оппозиции, которые появились уже после 2020 года?

— «Координационный совет» — структура, которая избрана недемократическим путем. У БХД по этому поводу есть резолюция, мы не можем высказать «недоверие», но мы заявили, что организация, которая была недемократическим образом избрана и якобы «реформирована», не может представлять интересы демократической оппозиции. Если мы не можем избрать этот орган, то почему он должен нас представлять? Это, конечно, нонсенс. Поэтому мы выразили это в нашем заявлении.

Затем у меня было интервью на «Белсате», где я высказался о всей ситуации, но произошло что-то странное. Через сутки после выхода мое интервью было снято с сайта, а через три недели вернулось в обрезанном виде. У меня это вызывает глубокое непонимание, когда такая уважаемая организация может «кастрировать» уже опубликованное ими же интервью. Я написал несколько писем с просьбой объяснить. Мне ответили, что интервью вернется, но вернулось оно в другом виде. Там отсутствовала фраза, что «Рымашевский и Ковалькова — генералы без армии».

Мы — приверженцы демократии и считаем, что демократия и парламентаризм — то, от чего мы начали отдаляться. Мы говорим про «новую оппозицию», но все решается какими-то старыми способами. Нужно возобновлять парламентаризм и учиться разговаривать.

Офис Тихановской также занимает неполитическую позицию. Мы все ждали, что они займутся объединением, были такие надежды. Однако как можно было доверить так называемое реформирование «координационного совета» тем людям, которые создали его таким бездарным и утопающим в разборках? Тут возникает еще один вопрос: а как вы дальше собираетесь действовать? Доверие белорусов не бесконечное, могут ведь потом и спросить, что вы делали за границей, чтобы объединить людей, сделать что-то европейское и демократическое.

— Какие основные цели должны ставить перед собой демократические силы сегодня?

— Каждый в демократических силах должен заниматься своим направлением. Партии должны заниматься политикой, у каждого из нас есть какая-то общественная деятельность еще. Я помогаю белорусской протестантской службе в Белостоке, которая стала центром притяжения для белорусов. Это часть моей жизни. Нельзя все объединить во что-то одно, это будет какая-то смесь. Политики должны заниматься политикой. Наша проблема в том, что политикой начали заниматься «НГОшники». Когда за людьми стоят какие-то идеологические основания, а не коньюктурные, с ними легче разговаривать.

Правозащитники должны заниматься правозащитной деятельностью, не обязательно все брать под свой контроль. Мы видим централизацию в Беларуси, где все подчинено одной политической силе, как бы она не называлось. Общественная, политическая и даже культурологическая жизнь подчинена одному заказчику. Мы же должны учиться жить демократическим образом. Каждый должен заниматься своим делом.

Если скажем, что давайте объединяться вокруг темы политических заключенных, то это также будет профанацией. Да, тема болезненная, особенно для родственников и знакомых, но мы должны понимать, что мы можем сделать и должны делать. Ведь можно много говорить, но ничего не делать. Поэтому правозащитные организации должны сосредоточиться на защите, юридической помощи. Фонды должны заниматься эвакуацией, помощью беженцам, чем-то необходимым, а не заниматься просто ради того, чтобы заниматься.

Таких тем очень много: это и помощь политзаключенным, и людям, которые выехали за границу. Как пастор я имею дело с такими людьми каждое воскресенье, когда они приходят к нам за психологической и духовной помощью.

Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Капитан корабля не может управлять самолетом, а летчик управлять кораблем. Поэтому на нас огромная ответственность не только перед белорусским народом, но и Господом Богом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».