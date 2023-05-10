Польша отменила запрет на пассажирские поезда из Беларуси 10.05.2023, 15:28

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иллюстративное фото: pesa

Ограничения действовали три года.

В Польше с мая не стали продлевать запрет на пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью, которое отменили три года назад. Однако возобновлять движение поездов пока не планируется как минимум до декабря, пишет Rynek Kolejowy.

Польша в одностороннем порядке приостановила пассажирские железнодорожные рейсы в/из Беларуси еще в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, с тех пор польское Министерство инфраструктуры постоянно продлевало запрет на сообщение между двумя странами.

В последний раз постановление об отмене перевозок действовало до 30 апреля нынешнего года, но с 1 мая его не стали продлевать. Однако это не означает, что теперь больше нет формальных препятствий к возобновлению пассажирского сообщения с Беларусью. По крайней мере, польская сторона пока не планирует снова организовать поезда в нашу страну.

«Вместе с PKP Intercity (польская транспортная компания, специализирующаяся на междугородних пассажирских перевозках. — Прим. ред.) мы не планируем запускать сообщение с Беларусью — это следует из текущего годового расписания, которое действует до 9 декабря этого года», — заявил представитель МИД Польши Шимон Гуптыш.

О намерении возобновить железнодорожное сообщение с Беларусью также не сообщалось на уровне воеводств.

Как пишет издание, количество железнодорожных рейсов между Польшей и Беларусью постепенно уменьшалось в течение последних пятнадцати лет. Еще за несколько лет до остановки сообщения в начале пандемии коронавируса исчез ночной поезд Варшава — Минск, также был временно закрыт переход Кузница-Белостоцкая — Гродно. Ранее, в 2011 году, прекратилось движение пассажирских поездов через переход Черемша — Высоко-Литовск.

Беларусь неоднократно предлагала Польше, Литве и Латвии (балтийские страны также отменили поезда к нам) возобновить пассажирское железнодорожное сообщение, но безрезультатно.

Прямое пассажирское ж/д сообщение у Беларуси на данный момент существует только с Россией.

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