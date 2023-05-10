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Лукашенко «работает с документами»?

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  • 10.05.2023, 17:34
  • 12,844
Лукашенко «работает с документами»?

Пресс-служба диктатора публикует вчерашние кадры и текстовые поздравления.

Лукашенко почти сутки не появляется на публике. После того, как диктатор из-за проблем со здоровьем не смог произнести речь на возложении цветов у вечного огня в Минске, его пресс-служба практически молчит.

Сегодня приближенный к пулу диктатора Telegram-канал опубликовал вчерашнее видео с больным Лукашенко, фото выставки в его дворце, а также текстовое поздравление, отправленное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 100-летием со дня рождения его отца.

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