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Минская школа готова нанять наемника ЧВК «Вагнера» для «патриотического воспитания» детей

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  • 10.05.2023, 18:08
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Минская школа готова нанять наемника ЧВК «Вагнера» для «патриотического воспитания» детей

По всей Беларуси массово ищут таких «специалистов».

«Белорусский расследовательский центр» (БРЦ) обнаружил, что за три месяца служба занятости разместила 182 вакансии руководителей по патриотическому воспитанию в школах и колледжах по всей стране. В одной из них готовы взять даже наемника из ЧВК «Вагнера».

Во многих вакансиях одним из обязательных требований указан опыт службы в вооруженных силах. Журналисты БРЦ позвонили в несколько школ и колледжей и представились бойцом ЧВК «Вагнера», который воевал в Украине, а теперь ищет работу. В одной из минских школ сообщили, что такой опыт подходит.

«У нас обязательное требование на эту должность — опыт работы в вооруженных силах. Понятно уже сейчас, что у вас он есть», — сказала директор столичной школы №69 в ответ на вопрос, могут ли взять на работу воевавшего в Украине бойца ЧВК «Вагнера» с российским гражданством.

Что отвечали в других школах и колледжах, в БРЦ не сообщили.

В БРЦ отметили, что именно в столичной школе №69 готовы платить больше всего — до 1500 рублей. Самую низкую зарплату руководителю по военно-патриотическому воспитанию предложила Лыщенская средняя школа Пинского района Брестской области — за 0,25 ставки работодатель готов заплатить лишь 139 рублей в месяц.

Напомним, в начале марта этого года начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар заявлял, что укомплектованность руководителями по военно-патриотическому воспитанию школ Беларуси составляет 93%, в колледжах этот показатель равен 52%.

О возвращении во все школы страны должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию, который будет заниматься допризывной подготовкой подростков по аналогии с советской практикой, в июне 2022 года сообщил бывший в то время министром образования Беларуси Игорь Карпенко. В свою очередь министр обороны страны Виктор Хренин пояснил, что на эти должности будут брать прежде всего кадровых военных.

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