Минская школа готова нанять наемника ЧВК «Вагнера» для «патриотического воспитания» детей 8 10.05.2023, 18:08

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По всей Беларуси массово ищут таких «специалистов».

«Белорусский расследовательский центр» (БРЦ) обнаружил, что за три месяца служба занятости разместила 182 вакансии руководителей по патриотическому воспитанию в школах и колледжах по всей стране. В одной из них готовы взять даже наемника из ЧВК «Вагнера».

Во многих вакансиях одним из обязательных требований указан опыт службы в вооруженных силах. Журналисты БРЦ позвонили в несколько школ и колледжей и представились бойцом ЧВК «Вагнера», который воевал в Украине, а теперь ищет работу. В одной из минских школ сообщили, что такой опыт подходит.

«У нас обязательное требование на эту должность — опыт работы в вооруженных силах. Понятно уже сейчас, что у вас он есть», — сказала директор столичной школы №69 в ответ на вопрос, могут ли взять на работу воевавшего в Украине бойца ЧВК «Вагнера» с российским гражданством.

Что отвечали в других школах и колледжах, в БРЦ не сообщили.

В БРЦ отметили, что именно в столичной школе №69 готовы платить больше всего — до 1500 рублей. Самую низкую зарплату руководителю по военно-патриотическому воспитанию предложила Лыщенская средняя школа Пинского района Брестской области — за 0,25 ставки работодатель готов заплатить лишь 139 рублей в месяц.

Напомним, в начале марта этого года начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар заявлял, что укомплектованность руководителями по военно-патриотическому воспитанию школ Беларуси составляет 93%, в колледжах этот показатель равен 52%.

О возвращении во все школы страны должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию, который будет заниматься допризывной подготовкой подростков по аналогии с советской практикой, в июне 2022 года сообщил бывший в то время министром образования Беларуси Игорь Карпенко. В свою очередь министр обороны страны Виктор Хренин пояснил, что на эти должности будут брать прежде всего кадровых военных.

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