В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек 8 10.05.2023, 19:49

1,670

Процедуру разработали для предотвращения генетических заболеваний.

При ЭКО использовался основной генетический материал (99,8%) отца и матери и митохондрии от женщины-донора. Процедуру разработали для предотвращения генетических заболеваний у эмбрионов из группы риска, пишет The Guardian.

Рождение таких детей стало возможно благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в которой применялся метод цитоплазматической замены: со сперматозоидами и яйцеклеткой отца и матери были использованы митохондрии из яйцеклеток женщины-донора. В результате ребенок получил около 99,8% ДНК своих родителей, но незначительная часть генетического материала — 37 генов — принадлежат донору.

Процедура помогает предотвратить неизлечимые наследственные заболевания у ребенка, если у его матери есть митохондриальные дефекты. В Великобритании первыми начали проводить подобные исследования. В 2015 году врачам Ньюкаслской клиники разрешили осуществлять цитоплазматическую замену.

В Управлении оплодотворения и эмбриологии (HFEA) королевства изданию сообщили, что в стране родилось уже несколько детей с использованием такой технологии. Их точное число в ведомстве не назвали из соображений конфиденциальности, но сказали, что по состоянию на конец апреля их было «меньше пяти». В 2018 году в стране одобрили два подобных эксперимента.

Ранее дети с генетическим материалом от трех человек рождались в Греции, Мексике и в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».