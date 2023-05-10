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Президент Литвы: Санкции ЕС должны распространяться и на Беларусь

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  • 10.05.2023, 20:22
Президент Литвы: Санкции ЕС должны распространяться и на Беларусь
Гитанас Науседа

Без каких-либо исключений.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что санкции ЕС должны распространяться и на Беларусь без каких-либо исключений. Об этом он заявил во время встречи с испанским премьером Педро Санчесом. Литовский лидер прибыл с рабочим визитом в Испанию в рамках продолжения подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Основное внимание на встрече было уделено повестке дня саммита НАТО, вопросам сотрудничества Литвы и Испании в области безопасности и обороны, а также войне России против Украины.

Науседа заявил, что скорость и объем помощи союзников Украине являются решающими факторами в противостоянии российской агрессии. Он также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию – продолжать эффективную санкционную политику ЕС и требовать ответственности кремлевского режима за преступление агрессии.

Литовский лидер выразил надежду, что при выполнении Украиной всех рекомендаций Европейской комиссии во время председательства Испании в Евросоюзе будет принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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