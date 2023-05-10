Названы самые продаваемые машины в мире 1 10.05.2023, 21:37

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Лидер рейтинга весьма популярен и в Беларуси.

JATO Dynamics опубликовала отчет о мировых продажах новых автомобилей за 2022 год. Всего во всех странах всех континентов было продано 79,4 миллиона новых машин.

Если сравнивать с данными 2021 года, то падение продаж составило 2%. С другой стороны, на развивающихся рынках, таких как Индия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Африка, наблюдался рост, почти полностью компенсирующий спад в других регионах. Но это не самая интересная информация из отчета.

Согласно данным, полученным JATO, самой продаваемой моделью в мире в прошлом году стал кроссовер Toyota RAV4. Всего было продано более миллиона автомобилей.

На втором месте Toyota Corolla с результатами продаж около 992 тысяч штук. А третье место заняла Tesla Model Y – 747 тысяч купленных автомобилей.

В результате у Toyota в рейтинг попали пять моделей. Учитывая это, неудивительно, что Toyota стала крупнейшим мировым автопроизводителем по итогам 2022 года – 13 из каждых 100 купленных новых легковых автомобилей были Тойотами. Также японская компания продемонстрировала рост мировых продаж на 0,3%. Произошло это благодаря продажам в Китае.

Вторым среди автоконцернов стал Volkswagen Group. При этом продажи его автомобилей снизились на 10%. Третье место занял концерн Hyundai-Kia. Пятерку лидеров замыкают Stellantis и General Motors.

Самым быстроразвивающимся производителем автомобилей в прошлом году был BYD. Китайская компания вошла в 2022 год с 1,5% мирового рынка, и теперь ее доля увеличилась до 2,42%. Бренд также стал вторым производителем электромобилей после Tesla.

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