Грузия может ввести визы для россиян 1 10.05.2023, 22:51

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Саломе Зурабишвили

Сегодня Путин ввел безвизовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила радикальные меры в ответ на решение президента РФ Владимира Путина ввести безвизовый режим для грузинских граждан и возобновить прямое авиасообщение, закрытое с 2019 года.

«Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов», — заявила президент Зурабишвили в среду.

«Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках», — сказала она.

По словам Зурабишвили, отмена виз с российской стороны и решение перезапустить полеты «противоречит» интересам Грузии.

Ответные меры грузинских властей могут усложнить жизнь россиянам, релоцировавшимся в Грузию. Статистическое ведомство страны оценило их число более чем в 62 300 человек в 2022 году.

Прошлой осенью, спустя чуть более месяца после объявления частичной мобилизации, Зурабишвили говорила, что всего в страну въехали более 700 000 россиян, а остались там жить более 100 000; МВД Грузии тогда сообщало, что с начала года в страну переехали 112 733 гражданина России. Россияне в прошлом году открыли в банках Грузии 110 000 счетов.

Между странами нет дипломатических отношений.

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