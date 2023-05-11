Филиппинский боксер умер от полученных во время боя травм 11.05.2023, 1:00

Кеннет Эгано

Кеннету Эгано было 22 года.

Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался от травм, полученных 6 мая во время боя против соотечественника Джейсона Факуларина. Об этом сообщает The Sun.

Поединок состоялся в филиппинском городе Имус и закончился победой 22-летнего Эгано единогласным решением судей. Промоутером боксерского вечера выступала компания экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Эгано почувствовал себя плохо еще во время объявления результата поединка. Боксер потерял сознание и был госпитализирован. Судья огласил победу Эгано уже в его отсутствие.

Позднее стало известно, что у боксера произошло кровоизлияние в мозг, в результате чего он впал в кому. Врачам не удалось его спасти.

Пакьяо пообещал помочь семье Эгано и оплатить все медицинские расходы. «Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Бокс — действительно опасный вид спорта, и боксеры не заслуживают ничего, кроме уважения, поскольку они рискуют своей жизнью. Вы занимаетесь другими видами спорта, но не боксом», — отметил Пакьяо.

На счету Эгано было восемь поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал семь побед.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».