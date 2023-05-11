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В Европе цена на газ снизилась до показателей июля 2021 года

  • 11.05.2023, 2:21
В Европе цена на газ снизилась до показателей июля 2021 года

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на газ в Европе на биржевых торгах теперь ниже $400 за 1 тыс. куб. м - такие показатели фиксируются впервые с 8 июля 2021 года. Общее снижение цены в день составляет около 2,4%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подешевел до $398,1 за 1 тыс. куб. м, или €35,06 за МВт/ч (по текущему обменному курсу евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Цена на газ в Европе обрушилась из-за высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа (СПГ) и теплой погоды.

В частности, заполненность хранилищ превышает 62%, а поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ закончился 6 апреля.

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