На латвийской границе со стороны Беларуси произошел пожар 11.05.2023, 3:11

Пожар зафиксирован на территории в несколько гектаров.

На латвийской границе со стороны Беларуси 9 мая произошел пожар на территории в несколько гектаров. Об этом сообщил замначальника латвийской Государственной погранохраны Ивар Рускулис, пишет Delfi.

Данная территория фактически не заселена, поэтому погранохрана предполагает, что причиной возгорания могли стать мигранты, которые предпринимают попытки незаконно попасть в Латвию.

Заметив возгорание, погранохрана вызвала пожарноспасательную службу. С латвийской стороны была доставлена автоцистерна для тушения пожара на случай, если бы пламя достигло территории Латвии.

«Есть высокий риск, что такие действия могут быть осуществлены и на нашей стороне. Умышленно или нет – это другой вопрос», – заявил Рускулис.

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