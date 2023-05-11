Прорыв ВСУ под Бахмутом: россияне отступают 1 11.05.2023, 8:31

8,142

У российских войск произошел обвал фланга.

На Бахмутском направлении у россиян произошел обвал фланга. ВСУ отбросили врага примерно на 2 км на севере от города.

Информацию подтвердил на своем официальном канале в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, который принимает непосредственное участие в обороне Бахмута.

«Враг не смог удержать натиск... и отступил на дистанцию до 2 км», - написал генерал-полковник.

О каком участке речь, он не уточнил. Однако это не тайна. Известно, что речь идет о «левой клешне» российских оккупантов у населенного пункта Хромово, которой они планировали с севера взять в окружение Бахмут.

Командующий уточнил, что причиной военной неудачи врага стало то, что оборону там держали слабые и неподготовленные силы противника.

Часть оккупантов сбежала, когда на них пошли ВСУ, другая часть была ликвидирована или пленена в ходе боя.

«Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о планах взять Бахмут до 9 мая, враг так и не смог захватить город», - подчеркнул Сырский.

Он поблагодарил 3-ю бригаду ВСУ. Именно она героически провела эту успешную операцию на севере от Бахмута, отбросив россиян от города.

Несколько рот 72-й бригады ВС РФ, а также подразделения ЧВК «Вагнера» были там разгромлены.

Накануне Андрей Билецкий, первый командир «Азова», опубликовал кадры успешной операции под Бахмутом, которую провели бойцы 3 ОШБр ВСУ. OSINT-аналитики провели геолокацию записи и отметили, что события произошли к югу от Бахмута возле села Клищиевка.

Соответствующие изменения уже появились на онлайн-карте DeepState: линия фронта протяженностью около 2 км сдвинута в сторону врага вглубь на 1 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».