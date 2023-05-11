«Райффайзенбанк» перекрыл России платежи за параллельный импорт 11.05.2023, 10:00

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Ограничения затронули важные для российской экономики сферы.

Последний крупный иностранный банк в России решил минимизировать риски, связанные с параллельным импортом, который позволяет Москве обходить санкции Запада.

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) сократила корреспондентские отношения с банками стран СНГ, участвующих в серых схемах поставки товаров в Россию.

«RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ», — заявил РБК представитель группы.

По его словам, в результате крупнейший банк Казахстана Halyk Bank, у которого есть счета в RBI, ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Другие клиенты RBI в Казахстане поступили так же, отметил представитель группы.

Через корреспондентские счета осуществляются переводы в иностранных валютах, в том числе в евро. Решение RBI сократить корреспондентский бизнес в странах СНГ напрямую связано с давлением на банк со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и американских властей, говорит эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

«Сейчас банк находится под серьезным давлением не только в целях скорейшего выхода с российского рынка, но также для того, чтобы сократить свое участие в торговых потоках в рамках Евразийского экономического союза», — отметил Волошин.

По его словам, под ограничения могут попасть операции по импорту товаров двойного и военного назначения, а также роскоши.

После введения санкций российские лица активно используют банки «дружественных» стран, а группа RBI «не может быть полностью уверена в проведении надлежащего санкционного комплаенса в таких банках, что повышает ее санкционные риски», говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов.

По словам Именнова, ограничения могут затронуть «сферы, связанные с проведением экспортных операций в отношении определенных групп товаров, включая товары и технологии военного назначения, необходимые для добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, нефтепереработки, аэрокосмической области».

В первом квартале 2023 года RBI в рамках сокращения бизнеса в России закрыла корреспондентские счета всем российским кредитным организациям. Исключение было сделано лишь для собственной «дочки» в РФ — Райффайзенбанка.

В RBI рассматривают два сценария сворачивания бизнеса в России: продажу актива либо вывод его из состава группы. Также группа снижает деловую активность в России, что предполагает сведение к минимуму трансграничного присутствия, сокращение кредитования и общего объема операций в иностранной валюте.

После введения санкций за войну в Украине и прекращения поставок в Россию большого количества товаров российское правительство разрешило ввозить в страну запрещенную продукцию по параллельному импорту. Поставки осуществляются через «дружественные» страны, в том числе через Армению, Казахстан и Турцию. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году объем параллельного импорта превысил 20 млрд долларов.

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