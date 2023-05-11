Анна Фотыга: Единственно правильный императив — это крах режима Лукашенко 11.05.2023, 10:16

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Анна Фотыга

Вопрос Беларуси не сойдет с повестки дня.

Чем ответить на ядерный шантаж Путина? Что общего между методами сталинского и лукашенковского режимов? Как опыт польского сопротивления может помочь белорусам?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с депутатом Европейского парламента, бывшим министром иностранных дел Польши Анной Фотыгой.

— Путин заявил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Есть ли основания рассматривать оборонительные меры по обеспечению безопасности Республики Польша?

— Действия по повышению безопасности восточного фланга НАТО, включая Республику Польша, предпринимаются постоянно. Польское правительство реализует очень обширные программы обороны и вооружений и успешно заручается поддержкой своих союзников.

Хотела бы подчеркнуть, что Лукашенко не имеет ни малейшего права принимать такие решения от имени государства и белорусского народа, потому что он узурпатор, а воля народа была выражена ясно.

Но есть и вторая вещь, которую я время от времени вижу на международной арене. Вспомним, что на протяжении десятилетий, когда велся бессмысленный диалог с Российской Федерацией, думая, что путинский режим можно модернизировать (что полностью противоречило нашей оценке ситуации), Запад шантажировали образом ядерного государства, которое не только обладает ядерным оружием, но и готово его использовать. Поэтому я не уверена, является ли правильным решением чрезмерное продвижение этой темы.

Считаю, что решительная, быстрая победа Украины, объемная помощь Запада при участии Польши, могут привести к тому, что Россия будет ослаблена до такой степени, что не будет иметь возможности диктовать условия и шантажировать Беларусь.

Естественно, мы по-прежнему утверждаем, что к Лукашенко следует относиться как к де-факто соучастнику Путина в агрессивной войне, которую Россия ведет в Украине, мы работаем над тем, чтобы это отражалось также и в санкциях. Когда идет речь о специальном трибунале для рассмотрения иска о ведении агрессивной войны, мы говорим также и о расследовании роли Лукашенко.

Поэтому нам нужно четко формулировать нашу позицию и предпринимать соответствующие действия, но без излишней шумихи. Давайте не будем играть в игры Путина, который хочет запугать Запад, парализовать волю и привести к тому, чтобы на Западе подняли голос «движения за мир» с намерением вести некие переговоры, показать, что в какой-то сфере «договоримся». Слишком часто Запад прибегал к этой методе, как вступая в переговоры с режимом в Иране, ранее — с Лукашенко, так и на протяжении многих лет — с Путиным, трагические последствия чего мы все можем видеть сегодня. Мы пытаемся не допустить, чтобы опасения по поводу подобных попыток договориться с Лукашенко сбылись.

— Но все же, с вашей точки зрения, как на практике соблюсти баланс в стратегии, чтобы не поддаваясь на этот шантаж, были бы и ответные меры?

— Ответ, безусловно, это расширение НАТО, борьба (и Польша в ней участвует) за то, чтобы Украина всерьез рассматривалась как будущий член Альянса. Хочется преодолеть сопротивление расширению и принятию Швеции в НАТО. Мы следим за тем, чтобы планирование различных сценариев включало восточный фланг, чтобы эти планы были не только актуальными, но и максимально решительными, чтобы не было «категории Б», если речь идет о безопасности союзников, которая должна быть неделимой. Заявления некоторых лидеров и политиков о том, что «США уже разваливаются и уходят из Европы», оказались неправдой. Я намеренно опускаю более глубокое погружение в доктрину ядерного сдерживания, потому что такая дискуссия усилила бы опасения, присутствующие в некоторых кругах на Западе, и, следовательно, соответствовала интересам России.

— Известный политзаключенный польского происхождения Анджей Почобут ранее писал в письме из заключения, что ему придает сил «пример тех, кто сидел в этих стенах в 40-50-е годы»…

— …и Лукашенко борется с их памятью.

— Видите ли вы связь, последовательность между преследованием поляков в Советском Союзе и преследованием поляков при режиме Лукашенко сейчас?

— Да, это какое-то дежавю, какой-то, я бы сказала, чисто сталинский метод. Сталин, советская, но также и российская дипломатия всегда создавали напряженность между различными национальными группами, чтобы использовать ее, выступая в качестве арбитра. Лукашенко тоже пытался это сделать, но у меня складывается впечатление, что это полностью провалилось: такие люди, как Анджей Почобут, наглядно показывают, что они борются с режимом и в этом солидарны и лояльны белорусскому народу. По-моему, здесь видны бело-красно-белый флаг и традиции сотрудничества народов. Польша и поляки однозначно на стороне белорусского народа, сражающегося против Лукашенко. Стойкость Анджея Почобута придает сил всем нам. Мы твердо верим, что единственно правильный императив — это крах режима Лукашенко.

— Анджей Почобут встретил свое 50-летие в тюрьме. Что вы хотели бы сказать тем людям, которые переживают за судьбу Почобута и других политзаключенных в Беларуси?

— С того самого момента, как начались преследования, не прошло ни одного дня, чтобы мы не занимались этой темой. Мы отсчитываем дни с момента жестоких репрессий и преследований в Беларуси, а также с начала полномасштабной агрессии в Украине. Анджей Почобут находится в тюрьме уже 778 дней. Мы вспоминаем его каждый день, и Лукашенко может быть уверен: мы не забудем, наше давление и поддержка демократической Беларуси не уменьшится.

Я лично принимаю участие в каждом известном мне случае и защищаю политзаключенных. Это исходит из моего жизненного опыта, я всегда стояла на стороне преследуемых в Польше, которые были узниками коммунистического режима, я защищаю и буду защищать всех, кто является узниками режима Лукашенко.

В тюрьмах творятся ужасные вещи, просто ужасные. Война в Украине на какое-то время затмила это, но сейчас, думаю, все понимают, что это более широкая операция, что Российская Федерация использует различные методы влияния и воздействия на соседние народы для поддержания имперской политики. В случае с Украиной — это прямое нападение, попытка оккупировать страну, уничтожить нацию, но не менее страшны другие методы — ползучие, гибридные.

В случае Беларуси шокирующей для меня (но подтверждающей все мои диагнозы) информацией стало понимание масштабов русификации, проводимой белорусскими властями по отношению к белорусскому народу. Враждебность по отношению к полякам, попытка ликвидировать польское образование, травля Союза поляков в Беларуси, попытки заставить независимый Союз слиться с инфильтрованным — обо всем этом мы знали, это методы, к которым прибегают другие диктатуры. Однако такая открытая, явная русификация собственной нации белорусскими (теоретически) властями — нечто совершенно шокирующее. Мне удалось собрать довольно точную информацию на эту тему, мы четко показываем этот аспект, потому что для западных людей это шок. Это что-то совершенно невообразимое, показывающее масштабы [репрессий] и действительные намерения режима.

— У вас есть опыт жизни во время военного положения в Польше. Что вы могли бы посоветовать читателям «Хартии-97»? Как пережить это страшное время? Как не потерять надежду?

— Не бояться. Организоваться. Белорусы из полка Калиновского воюют в Украине, и это хорошо, четко видна воля народа. Во время военного положения в Польше было так понятно, кто мы и кто они. Не было проблем с разделами. Мы были как братья: было понятно, что тот, кто против коммунистического режима, тот свой, идеологические различия не имели значения, было понятно, что общий интерес польского народа состоит в том, чтобы сбросить эту коммунистическую власть. Это было страшное время, среди жертв военного положения были люди, с которыми я дружила, так что я это переживала, конечно. Но с другой стороны, было не только страшно, была некая, я бы сказала, общность, о которой я вспоминаю с теплыми чувствами. Желаю белорусам того же.

Все мы отдаем себе отчет в том, что сейчас трудный период, что есть глобальные вызовы. Многие хотели бы, чтобы они затмили то, что происходит за Бугом. Мы стараемся сделать так, чтобы проблема Беларуси и борьба оппозиции, белорусского народа и поляков, проживающих в Беларуси, были видны миру. Думаю, вопрос Беларуси не сойдет с повестки дня. А свобода и добро всегда торжествуют в борьбе со злом.

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