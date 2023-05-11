Металлоискатель обнаружили в польском лесу редкий 3500-летний кинжал 11.05.2023, 10:38

Находка относится к бронзовому веку.

Редкий кинжал бронзового века был обнаружен в лесу недалеко от Красныстава на юго-востоке Польши. Он в хорошем состоянии, без следов износа по краям. Он был отлит в форме линзы с ребром по центру. Полукруглое основание имеет по три заклепки с каждой стороны, к которым крепится ручка. Ручка, вероятно, деревянная, сейчас утеряна, сообщил Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Считается, что кинжал датируется примерно 1500 годом до нашей эры и является первым в своем роде, найденным в этом районе. На самом деле, это один из примерно дюжины найденных во всей Польше. Он не был местного производства, а прибыл в регион вместе с людьми, населявшими район Дуная на территории нынешней Венгрии, Чехии, Австрии и Словакии.

Он был найден металлоискателем, работающим с исторической ассоциацией Wolica под эгидой Люблинского воеводского консерватора памятников. Они искали предметы времен мировых войн, когда наткнулись на кинжал на мелководье всего в нескольких сантиметрах от поверхности. Они сделали снимки и записали точное место, чтобы сообщить о находке, но не обнаружили никаких других археологических материалов на этом месте.

Аналогичный клепаный кинжал был обнаружен недалеко от Ольштына на севере Польши в 2014 году. Он был найден в могиле чуть ниже пахотной поверхности, которая, хотя и была повреждена, содержала другие ценные предметы, включая золотое украшение для волос, бусины из бронзовой проволоки и стеклянные бусины. Золото и стекло были дорогими импортными предметами, а оружие указывает на то, что это было захоронение высокопоставленного мужчины.

Могила была отнесена к кладбищу, характеризующемуся курганами курганной культуры бронзового века, ок. 1600-1300 гг. до н.э. К сожалению, недавно обнаруженный кинжал не был найден в своем первоначальном виде, поэтому мы не знаем, был ли он частью инвентаря могилы.

В настоящее время кинжал анализируется и изучается Люблинским воеводским консерватором памятников.

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