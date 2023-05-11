Музейный российский Т-34 после 9 мая нашел себе «приключение» в Крыму 3 11.05.2023, 10:48

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Единственный танк с Красной площади отправили после парада на полуостров.

В оккупированном Крыму российский танк Т-34, принимавший участие в выставке 9 мая 2023 года, застрял боком в обочине шоссе.

Как пишет издание «Крым. Реалии» со ссылкой на пресс-службу Музея-заповедника героической обороны, инцидент произошел при перевозке боевой машины.

«При его транспортировке с места экспонирования у танка отошла гусеница, за которую он был закреплен на трале, из-за чего на повороте машина сошла с платформы», - сказано в сообщении.

На кадрах видно, что танк не просто выехал на обочину, а застрял между электроопорой и забором.

9 мая Россия так и не смогла отказаться от проведения парада на Красной площади в Москве. В этом году он был рекордно коротким - длился всего 45 минут. По площади проехались, по подсчетам аналитиков, бронированные автомобили «Тигр», «Урал», «КамАЗ», ракетные комплексы «Искандер», С-400, «Ярс», БТР «Бумеранг». Из танков был представлен только Т-34 - и тот был с нюансом.

Так, военный аналитик Александр Мусиенко отметил, что наличие или отсутствие какой-то техники на параде не свидетельствует о реальном потенциале ВПК России. «Это не имеет никакого значения, это надо воспринимать исключительно как спектакль. По параду нельзя судить ни о наличии техник, ни о количестве, которое находится в бою, ни о его наличии или потенциале, который можно использовать», - сказал он.

Еще в мартовском отчете CIT говорилось, что из резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55. Факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе полномасштабного вторжения фиксировались еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые. Тогда же министр Алексей Резников отметил, что Россия планирует снимать с пьедесталов советские танки Второй мировой войны для привлечения в войне против Украины.

По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

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