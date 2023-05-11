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Из России в Беларусь везли полтонны кокаина

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  • 11.05.2023, 11:25
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Из России в Беларусь везли полтонны кокаина

Наркотик был обнаружен в фуре с турецкими номерами.

Российская ФСБ задержала на российско-белорусской границе 492 килограмма кокаина, который пытались вывезти на двух фурах из Смоленской области, сообщает пресс-служба ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области», – говорится в релизе.

Наркотик первоначально был обнаружен в фуре с турецкими номерами – в тайнике находилось 116 упаковок с кокаином. ФСБ выяснила, что аналогичным маршрутом едет еще один автомобиль с партией кокаина – его остановили, а внутри, в тайнике, нашли еще 373 упаковки с наркотиками.

«Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 килограмма… В отношении задержанного с поличным иностранного гражданина – организатора контрабанды наркотиков – возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 и части 4 статьи 229.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в релизе.

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