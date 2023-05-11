В Беларуси запретили продавать красное вино из Италии и икру из России 11.05.2023, 12:10

Ни выпить, ни закусить.

Госстандарт проверил несколько продуктов и отчитался о результатах: в немилость попали итальянское красное вино, а также российская сушеная икра и рыбные консервы. Из-за недопустимых добавок все это нельзя ввозить и продавать в нашей стране.

Среди «забаненных» товаров — сушено-вяленая икра «Съешь рыбку» российского производства. В ее составе обнаружился консервант, о котором умолчали в маркировке: сорбиновая кислота в количестве 191,6 мг/кг.

Еще одна рыбная продукция, которую сняли с продажи, — консервированная хамса в томатном соусе «Фаворит». В ней тоже содержится недопустимый консервант, но уже другой: бензойная кислота в количестве 0,51 г/кг.

Наконец, выдержанное сухое красное вино Fontevento производства Италии запретили продавать в Беларуси все из-за той же сорбиновой кислоты в количестве 58,2 мг/кг, которой в составе быть не должно.

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