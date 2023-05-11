Минобороны объявило о призыве с 11 мая военнообязанных белорусов на «сборы» 5 11.05.2023, 12:19

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Но не везде.

В Минобороны Беларуси сообщили о новых военных «сборах» с привлечением сил «территориальной обороны», которые пройдут с 11 мая по 2 июня. На них призовут военнообязанных в Мозырском районе Гомельской области, самом Гомеле, а также в Ленинском районе Минска — «для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск».

Как пояснили в Минобороны, на этих сборах чиновники исполкомов и местных администраций должны будут отработать «комплекс мероприятий, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны».

Призванных белорусов пообещали направить на «охрану объектов жизнеобеспечения» и «общественного порядка на улицах городов» — совместно с личным составом органов внутренних дел.

Согласно планам военного ведомства, по итогу сборов военнообязанные также поучаствуют «в командно-штабных учениях». Руководить учениями будут заместители председателей Гомельского облисполкома и Мингорисполкома.

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