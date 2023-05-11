В российском бюджете образовалась дыра размером с три Московские области 11.05.2023, 13:21

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Аналитики предсказывают катастрофу.

Правительство России продолжает на всех порах мчаться к катастрофе федерального бюджета, которому в этом году предстоит потратить 10 трлн рублей на войну и силовые структуры, пишет телеграм-канал finanz.

За январь-апрель доходы казны рухнули на 22%, а обвал нефтегазовых поступлений ускорился до 52%. Собрав 7,8 трлн рублей налогов Минфин потратил 11,2 трлн - на 26% больше, чем годом ранее.

В результате в федеральных финансах образовалась «дыра» размером 3,4 трлн рублей. Это больше трех годовых бюджетов Московской области, 11 годовых бюджетов Новосибирской области и 60 лет налоговых поступлений в бюджеты бедных регионов, таких как Хакассия или Республика Тыва.

Скидки на нефть и «самоубийство» «Газпрома», который лишился единственного крупного экспортного рынка в Европе, осушили реки сырьевой ренты, питавшие бюджет. «Нефтегаз нас подкашивает», - жаловался в апреле глава Минфина Антон Силуанов, добавляя, что запланированный дефицит - 2% ВВП - может быть превышен.

В реальности годовая «дыра» может составить 4% ВВП, или почти 6 трлн рублей, оценивает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Накопленным итогом за последние 12 месяцев бюджет потратил на 8 трлн рублей больше, чем собрал в виде налогов, указывают аналитики MMI.

«Пока еще есть резервы», но когда они закончатся, «будет катастрофа», предупреждают они: китайские юани на $100 млрд - это вся валюта, оставшаяся у ЦБ после санкций от ЗВР $600 млрд, некогда четвертых по размеру в мире.

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