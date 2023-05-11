Лукашенковская пропаганда показывает безумные фейки про Польшу 8 11.05.2023, 13:34

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На госТВ всерьез говорят, что поляки пьют дождевую воду.

По версии лукашенковского ТВ, в Польше закончились уголь, мясо и люди, а потом все замерзли.

А еще все поляки, выпив дождевой воды, едут на закупы в Беларусь, где все есть.

Только лукашенковская пропаганда забыла упомянуть, что средняя зарплата в Польше до вычета налогов в марте этого года составила $1717, а цены как в магазинах примерно такие же, как и в Беларуси.

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