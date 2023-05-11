Лукашенковская пропаганда показывает безумные фейки про Польшу

Лукашенковская пропаганда показывает безумные фейки про Польшу8
- 11.05.2023, 13:34
- 3,298
На госТВ всерьез говорят, что поляки пьют дождевую воду.
По версии лукашенковского ТВ, в Польше закончились уголь, мясо и люди, а потом все замерзли.
А еще все поляки, выпив дождевой воды, едут на закупы в Беларусь, где все есть.
Только лукашенковская пропаганда забыла упомянуть, что средняя зарплата в Польше до вычета налогов в марте этого года составила $1717, а цены как в магазинах примерно такие же, как и в Беларуси.