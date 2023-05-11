Эрдоган рискует проиграть президентские выборы уже в первом туре 8 11.05.2023, 14:28

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Тайип Эрдоган

Глава Турции отстает от основного соперника более чем на пять процентных пунктов.

Президент Турции Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов в преддверии президентских выборов 14 мая.

Об этом свидетельствуют данные опроса Konda, сообщает Reuters.

Опрос показал, что Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу - 49,3%, в результате чего ему лишь немного не хватает для победы в первом туре. Второй тур намечен на 28 мая.

Результаты опроса укрепили впечатление, что Эрдоган сталкивается с самой большой проблемой своего двадцатилетнего правления. Они в основном совпали с данным других опросов, в которых Кылычдароглу, кандидат от основного оппозиционного альянса, также лидирует.

Задача Эрдогана осложнилась кризисом стоимости жизни, вызванным резким падением лиры и стремительной инфляцией, а также разрушительным землетрясением в феврале, в результате которого в Турции погибло более 50 тысяч человек, а миллионы остались без крова

Опрос Konda, проведенный 6-7 мая, показал поддержку двух других кандидатов на уровне 4,8% для Синана Огана и 2,2% для Мухаррема Индже. Компания Konda сообщила, что большинство их избирателей склоняются к тому, чтобы проголосовать за Кылычдароглу, лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) во втором туре.

Опрос Metropoll также показал, что возможен второй тур: Кылычдароглу получил 49,1%, а Эрдоган - 46,9%. Во втором туре Кылычдароглу побеждает с результатом 51,3%.

Опрос Konda показал, что поддержка правящего альянса Эрдогана на парламентских выборах составила 44,0%, опережая основной оппозиционный альянс с 39,9%. Ожидается, что прокурдская партия ДПН, поддерживающая Кылычдароглу, сыграет основную роль.

Компания Konda, что ДПН, баллотирующаяся под эмблемой другой партии из-за угрозы судебного запрета, и ее левые союзники получат 12,3% поддержки на парламентских выборах. Это оставило бы Эрдогана и его союзников в меньшинстве в парламенте.

«Нет никаких сомнений в том, что Эрдоган сталкивается с большинством, которое хочет перемен, в том числе и с молодежью», - сказала Асли Айдынтасбас, приглашенный научный сотрудник Брукингского института.

По ее словам, единственный вопрос заключается в том, верят ли люди, что Кылычдароглу является тем проводником перемен.

«Независимо от того, выиграет он с трудом или нет, я чувствую, что эпоха Эрдогана закончилась», - добавила она.

Компания Konda провела личные интервью с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах. Опрос имеет погрешность 2,2% при уровне достоверности 99%.

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