В Беларуси опубликовали документ, подписанный Лукашенко неделю назад 1 11.05.2023, 15:24

3,724

Речь идет о соглашении с Москвой об отработавшем ядерном топливе.

На Национальном правовом интернет-портале сегодня опубликовали документ, подписанный Лукашенко еще 5 мая, до отъезда на парад в РФ.

Речь идет о ратификации соглашения между Минском и Москвой о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом.

Что представляет собой отработавшее ядерное топливо

Отработавшее ядерное топливо — это тепловыделяющие элементы или сборки ядерных реакторов атомных электростанций (и не только), которые извлекли из активной зоны, то есть из реактора. В Беларуси уже извлекли 48 из 163 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом, пишет zerkalo.io.

Его особенность и отличие от радиоактивных отходов, с одной стороны, в высокой концентрации радиоактивных веществ, с другой стороны, в наличии элементов, которые можно извлечь и использовать либо для производства нового топлива, либо для создания ядерного оружия. Это плутоний и недовыгоревший уран.

В Беларуси построят могильник под радиоактивный мусор. Физик-ядерщик: где он может появиться и насколько это опасно для окружающих

Что с ним будут делать после изъятия из реактора

Как следует из стратегии обращения с радиоактивными отходами с БелАЭС, на протяжении десяти лет после извлечения отработавшего ядерного топлива Беларусь будет хранить его на самой станции — в специальном бассейне выдержки в предреакторном отделении.

После этого тепловыделяющие сборки ядерных реакторов будут вывозить в Россию на переработку. В частности российская сторона будет извлекать из отработавшего топлива плутоний и недовыгоревший уран. Первую партию отработавшего ядерного топлива в соседнюю страну планируется отправить в 2032 году.

В соглашении указано, что условия и порядок обращения с извлеченными ураном и плутонием будут прописаны в отдельном документе. В публичном доступе его еще нет. Вопрос о том, как именно стороны будут использовать получившие из переработанного ядерного топлива уран и плутоний, не прописан и в стратегии обращения с радиоактивными отходами. Однако министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич анонсировал, что после переработки отработавшее ядерное топливо будут готовить для повторного использования и возвращать в нашу страну.

Все остальные радиоактивные отходы, которые останутся после переработки этого топлива, тоже вернут для захоронения на территорию Беларуси.

Оплачивать весь процесс вывоза топлива, его переработки, возврата и захоронения отходов будет Беларусь — из бюджета страны. По предварительным оценкам Минэнерго, за весь период эксплуатации БелАЭС это могут быть расходы в размере 2,5−3,5 млрд долларов.

В соглашении между Минском и Москвой также предусмотрена возможность «проведения иных работ, которые могут быть согласованы уполномоченными организациями» двух стран.

Как сообщал сайт Charter97.org, после очевидных проблем со здоровьем на параде 9 мая в Москве Лукашенко почти сутки не появляется на публике. Тогда диктатор не смог пройти даже 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».