Минобороны РФ не может поверить, что Patriot сбил гиперзвуковой «Кинжал» 5 11.05.2023, 18:08

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Путин утверждал, что «Кинжал» «не имеет аналогов в мире».

Американские системы ПВО не могли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», заявил «Интерфаксу» в четверг высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

Сообщения о перехвате ракеты с помощью систем Patriot, который в начале мая распространило командование ВСУ, а затем официально подтвердил Пентагон, являются «вбросом» и «попыткой выдать желаемое за действительное», заявил источник.

«Дело в том, что скорость полета ракеты „Кинжал“ превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — пояснил он, добавив, что «противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель» исключают перехват «Кинжала» любыми зенитно-ракетными комплексами.

Детище госпрограммы вооружений, которая обошлась бюджету в 20 триллионов рублей за последние 10 лет, «Кинжал» стал одним из пяти видов «чудо-оружия», которые президент Владимир Путин представил в послании Федеральному собранию в 2018 году.

Рассказывая о «Кинжале», Путин утверждал, что он «не имеет аналогов в мире» и «гарантированно преодолевает существующие и перспективные системы ПВО и ПРО». Однако ракета действительно была перехвачена американскими комплексами Patriot, которые производятся с 1970-х годов, сообщил 10 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

Сбитый «Кинжал», который способен летать в 10 раз быстрее скорости звука и нести боеголовку весом до полутонны, породил оживленное обсуждение в Минобороны США, рассказывал CNN высокопоставленный военный источник в Вашингтоне. Прежде, запуская эти ракеты, Россия была уверена, что цели будут поражены. Но теперь эти расчеты сломаны, пояснил источник. При этом перехват «Кинжала» показал, что Patriot способен поражать не только баллистические, но и ракеты воздушного базирования, что прежде считалось лишь теоретической возможностью, добавил он.

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